Schwangerschaftsmythen nerven

Oder noch genauer im Supermarkteingang, wo ich zur Seite trat, den Kopf leicht reckte und schnupperte, ob ich die nahe Obst- und Gemüseabteilung nicht schon von hier aus riechen könnte, aber ich roch die Obst- und Gemüseabteilung im Supermarkteingang nicht, ich roch die Obst- und Gemüseabteilung erst, als ich mittendrin stand. Wie so ein ganz normaler Mensch eben. Unfassbar enttäuschend!

Mit zunehmender Rundbäuchigkeit – zumindest die tritt wirklich bei fast allen Schwangeren ein – verzichtete ich auf diesen öffentlichen Geruchstest, da ich befürchtete, vorbeilaufende Menschen könnten sich sonst eine neue Schwangerschaftserwartung zusammendichten. Etwa: Schwangere Frauen bekommen Atemprobleme in Supermarkteingängen. Was sie sich dann natürlich rasend schnell verbreitet hätte in Foren, Fluren, Filmen, und schwangere Frauen weltweit im vorauseilenden Gehorsam dazu gebracht hätte, reihenweise in Supermarkteingängen zu hyperventilieren. Also verlegte ich meine Geruchstests auf einen privateren Rahmen wie in der Dusche, wo ich fortan an meinem Duschgel schnupperte. Denn auch hier gilt angeblich: