Wenn man so wie ich in Syrien aufwächst, bedeutet das: Man weiß nicht viel über Sex. Man hat wenig frei zu entscheiden, vieles hängt stark von Traditionen und Gesellschaft ab. Dort spricht niemand mit Minderjährigen über Sex, niemand informiert sie. Als ich nach Deutschland kam, habe ich schnell gelernt: Hier werden alle schon in der Schule aufgeklärt oder ihre Eltern reden mit ihnen über Sex. Wenn ein Jugendlicher mit 18 Jahren noch keinen Sex gehabt hat, machen sich die Eltern hier Sorgen. In Syrien ist das normal.