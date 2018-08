Aber mal ehrlich: Warum sollten wir für etwas blechen, das wir auch ganz allein hinbekommen? Anleitungen für klassische Beckenbodenübungen, die man ohne Hilfsmittel und ohne, dass es jemand bemerkt, vor dem Fernseher, in der Schlange an der Kasse oder sogar bei der Arbeit am Computer machen kann, findet man millionenfach im Internet. Zum Beispiel so: Einatmen, beim Ausatmen Beckenboden anspannen, zehn Sekunden halten (Weiteratmen nicht vergessen!), dann entspannen. Und dann so: Einatmen, beim Ausatmen Beckenboden im schnellen Wechsel zehn Mal an- und entspannen. Ein paar Minuten täglich reichen schon.