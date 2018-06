Vulva ist nicht gleich Vagina

Benutzt dieses Wort jemand? Kaum. Stattdessen verwenden wir mit erschreckender Regelmäßigkeit ein Wort, das etwas Unsichtbares meint, um etwas Sichtbares zu verbalisieren. „Damit wird nicht nur der gesamte sichtbare Teil des weiblichen Genitals sprachlich unsichtbar, es hat so auch keine eigenständige Bedeutung mehr, ist nur ein Loch, in das der Mann sein Genital stecken kann, oder, um im Bild zu bleiben: eine Scheide für sein Schwert“, schreibt die Kulturwissenschaftlerin Mithu M. Sanyal in ihrem Buch „Vulva. Die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts“. Das weibliche Geschlecht bleibt also eine Leerstelle, die nur in Beziehung zum Penis existiert.