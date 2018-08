Dabei lassen einen Vibratoren und Co. zwar schneller kommen – aber nicht unbedingt besser. Heute, 15 Jahre nach meinem ersten Stück, habe ich einige hochpreisige Modelle durchprobiert. Ob Massagestab, Womanizer oder mit zusätzlicher G-Punkt-Stimulation, das Ergebnis war immer das gleiche: Augenblickliches Entladen, aber leicht und ohne jeden Nachhall. So mechanisch muss sich Sex mit einer Maschine anfühlen. Obwohl, Halt! Es ist ja Sex mit einer Maschine. Kein Vergleich dazu, wenn sich meine oder fremde Finger an meiner Vulva zu schaffen machen. Sie vibrieren nicht monoton vor sich hin, sondern reiben, rubbeln, suchen, drücken, immer in Resonanz zu dem Körper, den sie berühren. Auch wenn es bis zum Orgasmus so vielleicht ein paar Minuten länger dauert, das Warten lohnt sich. Denn das, was dann kommt, ist tausend Mal intensiver als das, was die Maschine bescheren kann. Bei mir zumindest ist das so. Auf der anderen Seite gibt es auch Frauen, die sich so sehr an die Vibration gewöhnen, dass sie für andere Stimulation nicht mehr recht empfänglich sind. Dann heißt es „Ohne meinen Vibrator sag ich gar nix!” und das ist wirklich schade – für ihre Partner und Partnerinnen, am meisten aber für sie selbst.