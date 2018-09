Eine kleine Studie, die im 2002 von einer Psychologin der University of Baltimore an 16 Frauen durchgeführt wurde, konnte feststellen, dass sich die räumliche Wahrnehmung der Probandinnen eine Woche nach ihrem Eisprung (also zu einem Zeitpunkt, an dem die Konzentration von Östrogen und Progesteron in ihrem Körper vergleichsweise hoch war) signifikant verschlechterte. Auf der anderen Seite verbesserten sich ihre Kommunikationsfähigkeiten enorm. Auch wenn 16 Frauen nicht 1600 sind, interessant ist die Studie dennoch. Vor allem, wenn man sie im Kontext von anderen Erkenntnissen sieht, zum Beispiel einer Studie der britischen Cardiff University. Hier wurden Frauen in verschiedenen Stadien ihres Zyklus' Fotos von menschlichen Gesichtern, die verschiedene Emotionen ausdrücken, gezeigt. Hier kam heraus, dass Frauen, die sich auf dem Höhepunkt ihrer Östrogen-Produktion befanden, besonders gut in der Lage waren, Angst bei anderen zu erkennen – was die Erkenntnis untermauert, dass die sozialen Fähigkeiten einer Frau zu diesem Zeitpunkt besonders ausgeprägt sind.