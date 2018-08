Dabei betraf die gesellschaftliche Ächtung von Masturbation in unserer jüngeren Geschichte Erwachsene und Kinder jeglichen Geschlechts: Mitte des 18. Jahrhunderts entstand unter Medizinern ein immenses Interesse an Selbstbefriedigung – allerdings nicht als Quell der Freude, sondern als Ursprung allen Übels. „Denn wer sich lustvoll mit seinem eigenen Körper beschäftigte und die Sünde Selbstbefriedigung betrieb, musste laut ärztlicher Warnung mit dem Schlimmsten rechnen“, schreibt die Pschychologin Sandra Konrad in „Das beherrschte Geschlecht – Warum sie will, was er will“. Das war zum Beispiel: „Impotenz, Erblindung, Wahnsinn und Verblödung. Auch geringere Übel wie Herzrasen, feuchte Hände, eitrige Pusteln, saures Aufstoßen, ‚eine aus dem Hintern fließende stinkende Materie‘, Zungenbelag, Hängeschultern, schlappe Muskeln, Augenringe und ‚ein schleppender Gang‘ waren zu befürchten.” Masturbation bei Mädchen wurde für spätere Nervenkrankheiten verantwortlich gemacht – aber auch für einen unnatürlichen Hang zur Wollust. Im Grunde war es schon fast egal, welches Problem man hatte – hätte man nicht masturbiert, wäre es gar nicht erst so weit gekommen!