Gwyneth Paltrow verkauft eine Kerze, die nach ihrer Vagina riechen soll

Die Fans von Gwyneth Paltrow sind nicht zu unterschätzen

Nicht wenige Beobachter halten das komplette Unternehmen für einen Witz und die Botschaften von Paltrow an die Welt für Humbug. Vor zwei Jahren hat ein Gericht nach einer Klage der Organisation Truth In Advertising entschieden, dass Goop bei seinen Hinweisen fünf Jahre lang nicht mehr so tun darf, als würde es sich um wissenschaftliche Fakten zur Verbesserung der Gesundheit halten. Und das „Chambers 21st Century Dictionary“ definiert das Wort „Goop“ als „unhöfliche, ungebildete und unanständige Person“. Man darf allerdings nicht den Fehler machen, die Fans von Paltrow zu unterschätzen. Das private Unternehmen wird mittlerweile mit 250 Millionen Dollar bewertet, am 24. Januar startet bei Netflix die Reality-Serie „The Goop Lab“.