So lächerlich diese Einstellung auch wirken mag im Gegensatz zu all den Strapazen, die Frauen im Namen des sorglosen Vergnügens auf sich nehmen – so gesund ist sie auf der anderen Seite auch. Darum bin ich der dezidierten Meinung, Frauen sollten sich nicht nur eine Scheibe davon abschneiden, sondern gleich die ganze Wurst mitnehmen. Oder sie zumindest mit den Männern teilen. Denn Verhütung sollte für niemanden, egal ob Mann oder Frau, unkomfortabel oder mit einem gesundheitlichen Risiko behaftet sein. Deshalb kann die Antwort auf das bisherige weibliche Verhütungsmonopol nicht sein, die Männer stärker in die Pflicht zu nehmen, und sie an Stelle der Frauen mit Hormonen vollzupumpen oder ihnen Dinge in ihr Geschlechtsteil zu implantieren . Gleichberechtigte Verhütung schadet niemandem, und das Beste: Sie ist schon lange erfunden. Darf ich vorstellen? Das Kondom! Es ist komplett nebenwirkungsfrei (selbst für Latexallergiker gibt es spezielle Exemplare) und bei richtiger Handhabung fast so sicher wie die Pille. Auch wenn manche Männer jetzt stöhnen mögen, ohne sei es doch so viel schöner: Es ist ganz allein Gewöhnungssache. Experten empfehlen, einfach so lange mit Gummi zu masturbieren, bis man den Unterschied nicht mehr spürt. Zu aufwendig? Es hat ja auch niemand behauptet, dass man sich für Gleichberechtigung keine Mühe geben müsste.