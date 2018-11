Ich finde es furchtbar, wenn Sex mit Training in Verbindung gebracht wird. Warum soll ich für etwas trainieren, dass ich auch so ziemlich gut hinkriege? Sex ist doch kein Sport. Oder er ist für mich sogar ganz genauso wie Sport, denn für richtig krasse Sprintergebnisse müsste ich auch hart trainieren – ich kann aber auch einfach ohne Erfolgsdruck rennen, wenn ich Bock drauf habe. Ich mag Sport und ich mache regelmäßig Sport, weil er mir guttut. Ich muss dabei niemandem etwas beweisen, ich erreiche keine Höchstleistungen, ich mache ihn so, wie ich es kann und mag, und hinterher fühle ich mich besser, ausgeglichener, entspannter. Und manchmal, wenn ich drüber nachdenke, jetzt ja Sport machen zu können, gewinnt ein anderes Bedürfnis: schlafen. Essen. Netflixen. Kuscheln. Ausgehen. Wasweißich. Ist dann aber auch nicht schlimm, denn ich will ja keine Profisportlerin sein. Genauso, wie ich keine Profisexhaberin sein will.