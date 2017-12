Mein Netzmoment 2017: Das Gedenkkonzert für Chester Bennington

Ende Oktober gaben Linkin Park im Hollywood Bowl dann ein Konzert zu Ehren von Chester Bennington. Im Netz konnte man es über einen Live-Stream verfolgen. Als die Band die ersten Takte von „Numb“ spielte, verdunkelte sich die Bühne. Kein Musiker war mehr zu sehen, nur ein Mikrofon war beleuchtet, an dem niemand stand. Ein paar Takte später begannen mehr als 17.000 Fans zu singen. An das Wort Pathos dachte ich in dem Moment nicht. Eher daran, was diese Geste auf sehr würdevolle Art gezeigt hat: Wie sehr ein Mensch fehlt, wenn er nicht mehr da ist.