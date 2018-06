Sandwich-Kolumne: Die Abwesenheit von Brotrinde macht vieles besser

Sie haben Unternehmen gegründet, die Weißbrot ohne Rinde verkaufen. Weil sie wissen, dass die Abwesenheit von Rinde vieles besser macht. Auch genannt werden Sandwiches ohne Rinde in Italien: Tramezzini. Ein Tramezzino zeichnet sich dadurch aus, dass es aus einem in der Mitte halbierten (daher auch der Name) Toastbrot ohne Rinde gemacht ist, aber nicht getoastet wird, dass es durch die Halbierung dreieckig ist und dass oftmals ein Zahnstocher in seiner Mitte steckt. Der Anblick von Tramezzini löst eine kompendiumfüllende Assoziationskette italienischer Sommererinnerungen in mir aus. Snack-Bar-Schilder. Palmen. Sand in der Unterhose. Surrende Getränkeautomaten mit Tonic-Water in Dosen. Fantasie-Englisch sprechen mit anderen Urlaubskindern. Und so weiter.