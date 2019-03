Der Sportjournalist André Voigt ist am Mittwochabend beim Länderspiel in Wolfsburg, als hinter ihm im Block drei Männer lautstark Spieler der deutschen Nationalmannschaft rassistisch beleidigen. Er dreht sich um und sucht das Gespräch – und muss erfahren, dass sich niemand im Block auf seine Seite schlägt. Die Männer fühlen sich bestärkt und machen weiter. Seine Wut hat Voigt am Abend in ein Video gepackt, das gerade im Internet die Runde macht. Uns hat er erzählt, wie er sich am Mittwochabend gefühlt hat – und wovor er am meisten Angst hat.