Am Donnerstag allerdings wollten die Fans des schottischen Fußballklubs Celtic Glasgow wohl beweisen, dass dem nicht immer so ist: Sie hielten am Donnerstag (während des Europa-League-Spiels gegen Red Bull Salzburg) zwei lange Banner in die Höhe. Darauf eine Botschaft: „It's okay, not to be okay. You'll never walk alone, Leigh.“