In dem Brief entschuldigte sich Ganaye zunächst für die schriftliche Belästigung. Ihm sei aufgefallen, dass Chris in letzter Zeit ziemlich schwere Zeiten durchgemacht habe. Sollte er jemals Hilfe oder Unterstützung benötigen, könne er jederzeit im Verein vorbeischauen, schließlich habe Chris dem Verein so lange seine Treue gehalten, da sei es mal Zeit, etwas davon zurückzugeben. Seit kurzer Zeit gebe es sogar eine neue Kaffeemaschine und die Tür zu seinem Büro sei immer offen.