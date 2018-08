Gleich fängt „Power-Pole“ an, mein Schnupperkurs. Die „Määädels“ vom „Tricks & Technique“-Kurs davor verschwinden eine nach der anderen. „Es ist so heiß heute, da rutschst du an der Stange schnell nach unten“, erklärt Carol. „Darum machen die Mädels momentan lieber alles, wo sie nicht so viel Kraft brauchen.“ Power-Pole ist die anstrengendste Art von Poledance, verrät Carol. „Das ist nur für den starken Mann oder das starke Mädel geeignet.“ Ich betrachte meine Puddingarme. Das erste Mal an diesem Tag steigt ein wenig Zweifel in mir auf, ob das Ganze hier wirklich nur „aufreizendes Turnen“ ist.