Max hat bei der Fortnite-WM 62 500 Dollar gewonnen

Vor mehr als 20 000 Zuschauer*innen hat Max Knabe am Wochenende in New York bei der Fortnite-WM gezockt. Im Arthur Ashe Stadium in Flushing Meadows werden in knapp einem Monat die Tennisprofis bei den US Open um den Titel kämpfen – am vergangenen Wochenende aber ging es um E-Sport. Der Berliner Youtuber „HandOfBlood“, der sich „Hänno“ nennt und eigentlich Max heißt, konnte mit seinem Team aus Berlin-Spandau insgesamt 250 000 Dollar erspielen, von denen ihm 62 500 US-Dollar (umgerechnet: 56 500 Euro) zustehen. Klingt zwar wenig im Vergleich zu den 30 Millionen Dollar, die bei der WM insgesamt an Preisgeldern vergeben wurden. Ist aber für einen Normalsterblichen doch verdammt viel. Max aber hat das Geld nicht für sich behalten, es angelegt oder sich mal einen fetten Urlaub gegönnt. Der 27-Jährige hat es gespendet. Wir haben mit ihm über die WM und über seine Gründe, die 62 500 Dollar einem Tierheim in Berlin zu schenken, gesprochen.