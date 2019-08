In Frankreich wurde ein Fußballspiel wegen homophober Fangesänge unterbrochen

Am vergangenen Freitag wurde in Frankreich ein Fußballspiel unterbrochen, weil einige Fans des AS Nancy Lorraine homophobe Gesänge angestimmt hatten. Einen Fall wie diesen gab es in der Geschichte des französischen Fußballs noch nie. Die Mannschaft hatte gegen den FC Le-Mans etwa eine halbe Stunde gespielt, als Schiedsrichter Mehdi Mokhtari das Spiel unterbrach. Die Spieler von Nancy mussten ihre Anhänger*innen auffordern, mit den Rufen aufzuhören. Nach etwa einer Minute konnte das Spiel fortgesetzt werden. Vorher hatte es bereits eine Durchsage über die Stadion-Lautsprecher gegeben mit der Bitte, das Lied zu stoppen. Ohne Konsequenzen. Also stoppte Mokhtari vorübergehend das Spiel.