Für Fritz waren sie von klein auf eins: Grünkraut und Bodnegg. Die beiden Dörfer, die durch den Bus 21 und die Fußball-Spielgemeinschaft verbunden sind. Fritz ist zu jung, um sich noch an die Schmach seines Heimatvereins TSV Grünkraut von 2004 zu erinnern. Als sich Grünkraut und Bodnegg noch keine Sitzbank teilten und die Fans sich auf zwei Seiten gegenüberstanden. Als hunderte Grünkrauter am letzten Spieltag zum Fußballplatz pilgerten, die Meisterschaft-Shirts schon anhatten und mit Bier in der Hand den Aufstieg feiern wollten. Als Bodnegg in der Nachspielspielzeit das Ausgleichstor schoss und die Grünkrauter Aufstiegsträume in sich zusammenfielen. Für Fritz ist die Rivalität der beiden Dörfer nicht mehr als ein paar ausgeblichene T-Shirts, die in den Kleiderschränken eingefleischter Bodnegger Fans verstauben und auf denen der Spruch „Ohne Doping und Redbull – Bodnegg Grünkraut 7:0“ kaum noch zu erkennen ist. Heute blicken sie von einer Seite am Spielfeldrand auf ihre Jugendmannschaft.