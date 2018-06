Hüpfende Mexikaner sollen ein leichtes Erdbeben ausgelöst haben

Am späten Sonntagvormittag wurde in ganz Mexiko gejubelt. Hirving Lozano hatte gerade das 1:0 gegen Deutschland geschossen, in Moskau, am anderen Ende der Welt. Der Jubel dürfte groß gewesen sein. Sehr groß. Denn in Mexiko-Stadt zeigten die Seismografen ein leichtes Erdbeben an. Das sagt zumindest das Institute of Geologic and Atmospheric Investigations in Mexiko. Das leichte Erdbeben soll künstlich herbeigeführt worden sein, „möglicherweise durch massenhaftes Springen“, so das Institut.