Das nervt mich. Du hast gesagt, es hätte nicht mehr kommerzielle Aktionen gegeben als im Traumjahr 2014. Dieses Gedöns mag damals nicht aufgefallen sein, man konnte als Fan vielleicht auch einfacher drüber hinwegsehen. Aber jetzt, als es sportlich ziemlich peinlich wurde, wurde auch das Nervige offensichtlich.

Du willst ein authentisches Auftreten. Aber irgendwie wirkt alles künstlich. Ich brauche keine perfekten Inszenierungen, keine Klatschpappen im Stadion und auch nicht die schrecklich-peinliche Tormusik von Oli Pocher.

Und dann der Name: „Die Mannschaft“ – ein verzweifelter Versuch, der Nationalmannschaft einen einprägsamen Spitznamen zu geben, weil andere Nationen auch so etwas haben. La furia roja, Squadra Azzura, das klingt geil, das hat Tradition. So was kann man sich nicht in einem Marketingbüro ausdenken.

Du hast jetzt angekündigt, diesen Werbeclaim zusammen mit den Stakeholdern zu analysieren. Das ist genau die Sprache, mit der Du dich wieder an die Fanbasis annährst. Nicht!