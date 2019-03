Die Story denken sich die Veranstalter selbst aus. Die Spiele in Fritzlar werden vom Verein Vergessene Welten e.V. ausgerichtet, zu dem auch Steffen gehört. Mit jedem neuen Spiel spinnen er und das Organisationsteam die Story ein wenig weiter. „Das ist nicht schwer, wenn man es eine Weile gemacht hat. Ich denke über Geschichten und Charaktere meistens beim Autofahren nach“, sagt Steffen. Die wichtigsten Informationen zum heutigen Spiel, zur aktuellen politischen Lage in der Stadt, finden die Bürger in der Fridislarer Taube. Jene Zeitung, die ich verkaufen soll. Herausgegeben vom Senat der Stadt. DinA4, doppelseitig, handgeschrieben.

Steffen drückt mir einen Stapel davon in die Hand. „Die musst du alle loswerden. Du hast Frau und Kinder, die sind auf das Geld angewiesen.“ Meine Familie ist im Spiel nicht durch Schauspieler dargestellt. Es ist Hintergrundgeschichte, die Steffen dazu dichtet. Für zwei Kupferstücke soll ich die Zeitungen loswerden, besser aber mehr, Frau und Kinder wollen ja versorgt sein. „So gegen neun bringen wir deine Figur dann um, so kommst du elegant aus dem Spiel.“ Nadine hat sowieso gerade eine Verletzung am Arm, das wirkt dann, als hätte ich sie gewalttätig missbraucht. „Dann kommst du vor den Senator, der spricht dich schuldig und wir führen dich raus.“

Mein Kostüm bekomme ich auch, schwarzer Mantel, grünes Leinenhemd und eine Art Baskenmütze. Dazu noch einen Beutel für die Münzen. Zehn Kupfer sind ein Silber, zehn Silber ein Gold. Jede LARP-Welt hat ihre eigene Prägung, das Kupfer-Silber-Gold-System gilt überall. Ein bisschen wie beim Euro.

„Ich habe als Ziegen-Zuhälter gearbeitet.“ Jetzt strebe er ein Amt als Richter an. Eigenartige Biografie

„Dein Name bleibt Jonathan. Das ist mittelalterkompatibel und du kommst nicht durcheinander.“ Er geht zwei Schritte zurück, mustert mich von oben bis unten, an meinen Füßen bleibt sein Blick hängen. „Weiße Turnschuhe gehen eigentlich gar nicht. Aber als Anfänger ist es okay.“ Er wird nicht der einzige bleiben, der mich heute darauf anspricht.

Es geht los. Dumpf höre ich Steffens Stimme, der draußen die Spieler begrüßt. Hektisch kommt er durch die Tür gestürmt: „Los, fang an deine Zeitungen zu verkaufen! Bevor sich alle hinsetzen!“ Huch, ja gut, dann mal los. „Fridislarer Taube! Information ist Macht! Kauft die Fridislarer Taube!“ Noch stehen alle, es ist laut. Ich dränge mich durch die Menge, ohne mir sicher zu sein, dass mich überhaupt jemand wahrnimmt.

Dann lächelt mich ein Mann in bunt schimmerndem Umhang an. Der Graf von Falkenstein. Ich spreche ihn an, erzähle von Frau und Kindern, er von seiner Ziege. Die sei kürzlich gestorben. Das ist problematisch, mit der Ziege hat er Geld verdient. „Ich habe nämlich als Ziegen-Zuhälter gearbeitet.“ Jetzt strebe er ein Amt als Richter an. Eigenartige Biografie, aber okay, er kauft die Zeitung.

Weiter geht’s. Ich komme mit einer dunkel gekleideten Dame ins Gespräch, erzähle von der Situation der Traven, betone die Exklusivität der Informationen und den niedrigen Preis. „Du willst mir die Zeitung umsonst geben“, sagt sie und starrt mir dabei in die Augen. Ich verneine das und wieder behauptet sie, ich wolle ihr die Zeitung umsonst geben. Verneinung, Wiederholung, Verneinung, Wiederholung. „Das ist Magie“, flüstert sie. Na gut, das erklärt den Verlauf der Unterhaltung. Ich gebe ihr was sie will.