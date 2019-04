Das ist öfter so: Solange sie gut performen, lassen Verbände Sportlern und Sportlerinnen immer wieder homophobe Aussagen durchgehen. 2015 gab es in England eine Welle der Empörung, als der Boxstar Tyson Fury von der BBC als „Sports Personality of the Year“ nominiert wurde. Der Katholik hatte zuvor in einem Interview erklärt: „Es gibt nur drei Dinge, die erfüllt werden müssen, bis der Teufel nach Hause kommt: Eines davon ist, dass Homosexualität legal wird, eines ist Abtreibung und das dritte ist Pädophilie.“ Die BBC nahm Furys Nominierung nicht zurück, bei der Wahl zur „Sports Personality of the Year“ wurde er Vierter. Bei der Verleihung entschuldigte Tyson Fury sich für seine Aussagen.