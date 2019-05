Na? Bisschen arg simpel, oder?! Klar, dass es Antwort C war. Denn natürlich sollten Frauen, die an Sportwettbewerben teilnehmen, auch einen Preis bekommen, der zu ihnen und ihren Bedürfnissen passt. Und bekanntlich ist die Lieblingsfreizeitbeschäftigung einer jeden Leistungssportlerin, sich nach erfolgreichem Wettkampf als erstes die Fersen geschmeidig zu hobeln, anschließend die gesamte Körperbehaarung per Warmwachs zu entfernen. Und anschließend lieben es Leistungssportlerinnen, sich ins Schlafzimmer zurück zu ziehen, um sich an anderer Stelle ebenfalls einen runterzuhobeln.