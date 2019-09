Venus Williams' Balljunge scheitert kläglich beim Kaffeebringen

Es gibt Jobs, die sind an sich schon eine hundsgemeine Aufgabe. Nämlich die, in denen man laut Vorgesetzten „keine Verantwortung“ hat und deshalb „eigentlich gar nichts falsch machen“ kann. Aber man kann immer und überall was falsch machen. Niemand beweist das eindrücklicher als der Balljunge von Tennisprofi Venus Williams bei den US Open.