Megan Rapinoe will nicht ins Weiße Haus

Megan Rapinoe weigert sich, das Weiße Haus zu besuchen. „I’m not going to the fucking White House“ – So reagierte die US- Nationalspielerin in einem Interview mit dem Magazin „Eight by Eight“ auf die Frage, ob sie nach einem möglichen WM-Sieg freuen würde, sollte Präsident Trump sie ins Weiße Haus einladen. Ohnehin bezweifle sie, dass die Mannschaft nach dem Gewinn überhaupt eine Einladung erhalten werde.