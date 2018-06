Irisches Wettbüro spendet 10.000 Pfund für jedes Tor der russischen Mannschaft

So kommt also jedes Tor Russlands auch der LGBT-Community zugute. Wobei die Aktion natürlich auch eine hübsche PR-Maßnahme für das Wettbüro ist. Das Image der Firma hat in den vergangenen Jahren nämlich ein paar Dellen abbekommen. So wurde Paddy Power 2008 heftig kritisiert, weil es zur Wette gestellt hat, dass Barack Obama seine erste Amtszeit nicht beenden wird. Man konnte darauf wetten, dass der US-Präsident vorher ermordet wird. Die Wette wurde für ihre Geschmacklosigkeit kritisiert, das Wettbüro zog sie zurück.