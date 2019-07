Fans fordern nach WM-Finale der Frauen „Equal Pay“

US-Fußballstar Megan Rapinoe, die beim Finale den Führungstreffer schoss, ging bei der Pressekonferenz nach dem Sieg direkt auf die Gesänge ein: „Ich denke, wir können alle noch mehr tun, damit es in unserem Sport weitergeht. Es ist an der Zeit, dass die nächsten Schritte eingeleitet werden.“ Rapinoe ist ohnehin eine der wichtigsten Figuren dieser WM. Sie protestierte auf dem Rasen gegen Homophobie und für Gleichberechtigung, indem sie sich weigerte, die Nationalhymne mitzusingen, legte sich mit US-Präsident Trump an („I’m not going to the fucking White House“) und spielte außerdem noch verdammt guten Fußball – während der WM schoss sie insgesamt sechs Tore. Dafür wurde Rapinoe mit dem Goldenen Schuh der besten Torschützin ausgezeichnet. Zudem erhielt sie den Goldenen Ball als beste WM-Spielerin.