Weltrekord im Ziegen-Yoga missglückt

Ziegen-Yoga ist voll 2016 – genauso wie Hugos, Bauchtaschen oder Retro-Choker. Neu ist jedoch, dass man mit Ziegen-Yoga Weltrekorde aufstellen kann. Also, unter den richtigen Umständen. 500 Menschen wollten bei einer Ziegen-Yoga-Stunde in Washington mitmachen, also einer Oudoor-Yoga-Stunde, bei der Ziegen frei um die Yogis rumlaufen. Das wäre somit die weltweit bestbesuchte Ziegen-Yoga-Stunde jemals gewesen. Es war also Großes geplant.