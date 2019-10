Kann man vom Bafög-Höchstsatz leben?

„Ich studiere Kunstgeschichte an der LMU und komme jetzt ins siebte Semester. Deswegen kriege ich bald auch kein Bafög mehr, aktuell sind es aber noch 650 Euro. Durchschnittlich bekomme ich von meinen Eltern 100 Euro und durch meinen Nebenjob 300 Euro. Außerdem kriege ich 200 Euro Kindergeld. Ich wohne in einer Ein-Zimmer-Wohnung mit 37 Quadratmetern und zahle dafür 745 Euro inklusive Strom und Internet. Das ist zwar viel, aber WGs sind nichts für mich. An Nebenkosten fallen fünf Euro für Spotify, 35 Euro für meinen Handyvertrag, zwölf Euro für Netflix und 20 Euro für meine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio an. Für Lebensmittel und Kosmetik zahle ich maximal 100 Euro, weil ich wenig selbst einkaufe und stattdessen oft bei meinem Freund oder in der Arbeit esse. Ansonsten gebe ich nochmal etwa 100 Euro aus, um mich mit Freund*innen zu treffen. Der Großteil davon ist aber für Restaurants, in Bars oder in Clubs gehe ich selten. Ich versuche, monatlich 200 Euro zur Seite zu legen, um Urlaub zu machen und meine Bafög-Schulden abzubezahlen. Um von dem neuen Bafög-Höchstsatz leben zu können, müsste ich mehr sparen oder mir eine viel günstigere Wohnung suchen. In München wäre das aber schwer.“