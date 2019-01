Deutlich mehr Geld für die Ausbildung: Studierende sowie Schülerinnen und Schüler sollen bald mehr Bafög bekommen können. Der Höchstsatz der gesamten Förderung soll ab dem Wintersemester 2019 von 735 Euro in zwei Stufen bis 2020 auf insgesamt rund 850 Euro steigen. Außerdem sollen mehr junge Menschen Bafög bekommen. Es ist geplant, die Freibeträge für das Einkommen der Eltern in drei Schritten bis 2021 um insgesamt 16 Prozent anzuheben. Das sieht ein Gesetzentwurf von Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) vor. Die Pläne sind am heutigen Freitag Thema einer Anhörung von Verbänden im Bundesbildungsministerium in Berlin.