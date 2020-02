Wenn Versagensangst zum Geschäft wird

Manchmal läuft nicht alles linear und in Regelstudienzeit. Marle, die nur in dieser Geschichte so heißt, studiert im 13. Semester Politikwissenschaft. Sie lebt schon lange nicht mehr in der Stadt, in der ihre Uni ist. Sie hat den Bezug zu Professor*innen und Kommiliton*innen verloren und arbeitet bereits. Die Prüfungen hat Marle alle bestanden, nur die Bachelorarbeit fehlt noch. „Ich wollte mein Studium unbedingt abschließen, aber ich wusste einfach nicht, wie und wo ich anfangen soll“, sagt sie. Die Situation wurde immer belastender. Deswegen fing Marle an, sich Hilfe im Internet zu suchen.