Brock Turners Richter wurde abgesetzt

Diese junge Frau las in der Verhandlungen einen bewegenden Brief an den Täter vor, der auch im Netz veröffentlicht wurde. Im März 2016 befand eine Jury Turner in drei Anklagepunkten für schuldig. Richter Persky verurteilte ihn zu einer von vielen als überaus mild wahrgenommenen Strafe von sechs Monaten Haft, von denen Turner jedoch nur die Hälfte absaß, was bei Tätern ohne Vorstrafen häufig der Fall ist.