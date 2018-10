Der Externe

Um den Studenten mehr Praxisnähe zu bieten, holen viele Institute Dozenten aus der freien Wirtschaft für einzelne Seminare – Unternehmensberater für die BWLer, PR-Manager für Kommunikationswissenschaftler oder den Produktionsleiter der Papierfabrik Soundso für die Verfahrenstechniker.

Präsentationsstil

Der Externe präsentiert im Seminar genauso, wie er es sonst im Unternehmen macht. In der ersten Sitzung stellt er sich und seine bisherigen Karrierestationen ausführlich vor, in seinen späteren Ausführungen wird er immer wieder auf Beispiele seiner beruflichen Erfahrung zurückgreifen. Laptop, Beamer und Powerpoint sind seine ständigen Begleiter, manchmal hat er auch ein paar Boxen im Gepäck. Zu mindestens drei Sitzungen lädt er außerdem weitere externe Referenten aus seinem Arbeitsumfeld ein, die zum jeweiligen Thema mit ihrem Expertenwissen zur Verfügung stehen.

Führungsstil

Der Externe hat mit dem universitären Alltag nicht mehr viel am Hut. Seine Veranstaltungen beginnen pünktlich zur vollen Stunde, nach dem Procedere der Creditpoints-Vergabe muss er sich mindestens dreimal erkundigen. Sein Seminar teilt der Externe gerne in eine Grundlagen- und eine Projektphase ein. In letzterer lösen die Studenten in Gruppenarbeit reale „Fälle“, werden „gebrieft“, erstellen „SWOT-Analysen“ und präsentieren alle zwei Wochen ihre Zwischenergebnisse.

Das trägt er

Business-Kleidung, er muss ja nach dem Seminar sofort in ein Meeting.

In seinem Büro

Der Externe verteilt zwar in der ersten Sitzung seine Visitenkarte mit dem Hinweis, dass die Teilnehmer ihn jederzeit anrufen oder anmailen können. Sein Büro bekommen die Studenten aber nur in Ausnahmefällen zu sehen. Sprechstunde hat er ja keine, außerdem befindet es sich nicht in der Uni, manchmal noch nicht mal in der Stadt.

Kumpelfaktor

Der Externe ist eigentlich ein ziemlich umgänglicher Typ. Er ist nicht ungeneigt, mal über seinen Tellerrand hinauszublicken, sonst würde er sich zusätzlich zu seinem Job kein Uni-Seminar aufbürden. Zum Abschluss des Seminars ist unter Umständen sogar ein Kneipengang mit den Kursteilnehmern drin.

So sammelt man Bonuspunkte

Wenn man schon vorher weiß, was eine SWOT-Analyse ist, oder anders signalisieren kann, dass man schon Erfahrungen in seinem Berufsfeld gemacht hat. Zum Beispiel: „Als ich bei McKinsey in München Praktikum gemacht habe,…“

Das sollte man vermeiden

Dozent: „McKinsey in München? Dann kennen Sie ja den Herrn Niederrainer!“

Student (mit rot anlaufendem Gesicht): „Ähhh…?!“

Der Nachwuchs

In der Riege des Professoren-Nachwuchses tummeln sich unter Männlein und Weiblein zwei häufig anzutreffende Exemplare: Die einen sind fachlich qualifiziert, aber schüchtern und unsicher im Umgang mit den Studenten und der Lehrsituation. Die anderen sorgen für Getuschel und verdrehte Köpfe, weil sie unverschämt gut aussehen und deswegen auffallen.

Der Schüchterne