Das hat auch eine Umfrage aus dem Jahr 2018 des Marburger Bundes – das ist der Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands – herausgefunden: Von den 1300 Befragten, die zum Zeitpunkt der Erhebung ihr PJ absolvierten oder es gerade hinter sich gebracht hatten, gaben mehr als 30 Prozent an, in ihrem PJ eine Aufwandsentschädigung zwischen null und 300 Euro zu bekommen. Immerhin 16 Prozent erklärten, dass sie neben ihrer Vollzeitbeschäftigung in der Klinik noch einen Nebenjob hätten. 80 Prozent der Befragten gaben an, dass es an ihrer Klinik kein innovatives oder besonders hilfreiches Lehrkonzept gäbe. Die Quintessenz der Studie könnte nicht deutlicher ausfallen: „Medizinstudierende im PJ sind Lückenbüßer und billige Hilfskräfte. PJler übernehmen auch ärztliche Kernleistungen – ohne Aufsicht und Anleitung“, heißt es auf der Webseite.