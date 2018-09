Fast jeder Student kennt das Problem: Das Semester ist zu Ende und es wartet noch eine Hausarbeit, die geschrieben werden muss. Die Vorgaben vom Prof sind klar: Zehn Seiten, Schriftgröße 12, Times New Roman.

Und wenn man als verzweifelter Student so gar nicht reinkommt ins Thema oder die Forschungsfrage sich einfach nicht so schön beantworten lässt, wie erhofft, suchen viele nach Wegen, den Text in die Länge zu ziehen. Zwischenüberschriften, mehr Absätze, Fußnoten, wo es eigentlich keine braucht – Studenten werden erfinderisch, wenn es darum geht, wissenschaftliche Arbeiten zu straffen. Jetzt gibt es eine Schriftart, die Texte länger aussehen lässt