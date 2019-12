„Sowas kann bei uns doch nicht passieren, dachte ich!“

Offiziell spricht die Justus-Liebig-Universität (JLU) in Gießen von einem „gravierenden IT-Sicherheitsvorfall“, die „Giessener Allgemeine“ schreibt, es gab einen Hackerangriff. In einer Videobotschaft nennt der Präsident der JLU die Situation einen „digitalen Notstand.“ Alle Server der Uni wurden am Montag, 9. Dezember, sicherheitshalber heruntergefahren.