Ist es fair, in Wohnheimen für Besuch zahlen zu müssen?

Fünf Euro Gebühr – das sollen die Bewohnerinnen und Bewohner der Düsseldorfer Studierendenwohnheime bezahlen, wenn sie Besuch bekommen. Zumindest laut einem Aushang an den schwarzen Brettern der Wohnheime. Zusätzlich soll jeder Besuch bei der Gebäudeverwaltung angemeldet werden. Unklar ist, was genau einen Besuch definiert – muss eine Person dafür über Nacht bleiben oder reicht es, wenn jemand zum Lernen, Netflix gucken oder Vorglühen vorbeikommt? Absurd an der Sache: Der Aushang ist auf 2018 datiert, wird aber erst jetzt diskutiert. Bis dahin wurde er wohl entweder übersehen oder einfach ignoriert. Das änderte sich im Dezember 2019, als sich ein Student beim Allgemeinen Studierenden-Ausschuss (AStA) beschwerte. Und der wurde jetzt, Anfang 2020, aktiv.