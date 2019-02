Charlotte: „Mir war klar, dass man aus so einem Karussell aus negativen Gedanken nicht so einfach wieder rauskommt. Ich habe dann mit einer Freundin telefoniert und auch die psychosoziale Beratung der Uni kontaktiert. Das hat mir Druck genommen: Das hier ist meine Erfahrung, ich kann sie gestalten, wie ich möchte. Ich habe konkret aufgeschrieben, was ich eigentlich will, und bin dann an einem Sonntag mit der Hiking Society der Uni nach Glendalough gefahren, mit dem Vorsatz: Ich bin offen und versuche jemanden kennenzulernen, mit dem ich Zeit verbringen will. Das hat tatsächlich geklappt. Während wir den Berg hoch gestapft sind, in Wind und Kälte, habe ich ein Mädchen kennengelernt, das meine beste Freundin in Irland wurde.“