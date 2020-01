Studierende boykottieren den Namen der Tübinger Uni

Die Ernst-Bloch-Universität soll und will aus altbekannten Strukturen ausbrechen. Nur Rosa und Elias sprechen in der Öffentlichkeit, der Rest hält sich im Hintergrund. Sie wollen nicht durch das auffallen, was sie sagen, sondern durch ihre Aktionen. Im Hörsaal des Kupferbaus, den im Dezember 2018 zahlreiche Studierende besetzten, hingen ihre Banner. Die Besetzung richtete sich gegen das geplante Tübinger Cyber Valley. Ob bei Demos von „Fridays for Future“, der Antifa oder ver.di – überall Bloch-Uni-Fahnen. Rot und schwarz, mit der „Bloch-Faust“ in der Mitte. Die Bedeutung dahinter sei immer die gleiche, sagt Rosa. „Wir sind da und wir stehen auf – für eine politische und kritische Universitätskultur.“ Die Bloch-Uni-Aktivistin studiert Politikwissenschaft und Philosophie.