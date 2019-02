Während Henke den WDR wegen der Vorwürfe schon längst verlassen musste, darf er woanders allerdings noch immer Autoritätsperson sein: Er ist nach wie vor Professor an der Kunsthochschule für Medien in Köln (KHM). Aus arbeitsrechtlichen Gründen kann ihm dort offenbar nicht gekündigt werden, auch einer Beurlaubung hatte er laut Informationen des Spiegel nicht zugestimmt. Das passt den Studierenden allerdings gar nicht. Ihr Parlament forderte deshalb am Montag in einem offenen Brief „seinen sofortigen Rücktritt“. Als Begründung schrieben die Studierenden unter anderem: