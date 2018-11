Die Strafe setzt sich nach der Gebührenordnung (die von den meisten Hochschulen in NRW verwendet wird) wie folgt zusammen: Pro Buch fallen 20 Euro Säumnisgebühren plus, bei einer Überschreitung der Leihfrist von mehr als 30 Tagen, 25 Euro Verwaltungsgebühren an. Das summiert sich bei 50 Büchern zu 1000 Euro Säumnis- und 1250 Euro Verwaltungsgebühren. Ganz schön viel, fand auch die Akademikerin. Sie hat vergebens versucht, gegen die Strafe zu klagen. Aber weder würden die Gebühren in die grundgesetzlich geschützte Freiheit von Forschung und Lehre eingreifen, auf die sich die Dozentin berufen hatte, noch seien sie unverhältnismäßig hoch, urteilte das Gericht.