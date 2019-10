Studierende schreiben Examen mit Schachteln über dem Kopf

Gegen das Spicken haben Lehrer*innen ja schon allerhand versucht: Bücher oder Ordner zwischen den Plätzen aufstellen zum Beispiel, die Schüler*innen so weit wie möglich auseinandersetzen oder einfach verdammt gut aufpassen. Am Bhagath PU College in Haveri im Süden von Indien mussten die Studierenden vergangene Woche ihr Midterm Examen aber auf ziemlich erniedrigende Art und Weise schreiben: mit Schachteln über den Kopf gestülpt, vorne nur zwei Gucklöcher ausgeschnitten. So sollte vermieden werden, dass gespickt wird.