Warum das Bafög nicht so verteilen, wie auch das Erasmus-Stipendium an diejenigen ausgezahlt wird, die für ein paar Monate im europäischen Ausland studieren? Der Zuschuss ist streng nach Ländergruppen gestaffelt. In Paris, wo die Lebenshaltungskosten höher sind als in Budapest, bekommen die Studierenden auch mehr Geld: 315 Euro pro Monat zum Beispiel in Dänemark, Frankreich und Finnland, 195 Euro in Ungarn, Polen und Estland.