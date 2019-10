Was fünf Jahre an der Uni mit Student*innen machen

Das sagte sie vergangens Jahr: „Das halbe Jahr, das ich in Amsterdam verbracht habe, war einfach großartig. Neben der bunten Lebhaftigkeit der Stadt gefiel mir auch die Organisation des Studiums sehr gut. Das ganze System fühlte sich anders an, man macht viel mehr Projekte, hat mehr Möglichkeiten und teilweise weitreichendere Inhalte. Es schien alles sehr gut aufeinander abgestimmt. Auch der Forschungsansatz fühlte sich anders an. In Deutschland empfand ich das Geographie-Studium oft als losgelöst von der gesellschaftlichen Verantwortung, die mit den Themen des Studiums einhergeht. In Amsterdam war das völlig anders. Als ich im Januar wieder wegging, fiel mir der Abschied auch deshalb wahnsinnig schwer. Aber der Perspektivenwechsel und die Erfahrung im Ausland haben mich umso mehr darin bestärkt, nochmal woanders hinzugehen. Deshalb habe ich mich auch entschieden, den Master in Berlin zu machen. Zunächst hatte ich mich nur alibimäßig dort beworben. Eigentlich ging es mir in München sehr gut und ich hätte genauso gut hierbleiben können. Ich hatte einen guten Job in einem geowissenschaftlichen Unternehmen, bei dem ich nach einem Praktikum geblieben bin, habe über die Jahre sehr viele Freunde und Freizeitaktivitäten gefunden und alles lief sehr bequem und angenehm für mich. Irgendwie hatte ich aber Lust auf das Abenteuer. Und Berlin ist für mich genau so ein Abenteuer. Also habe ich gleich allen Freunden davon erzählt, damit ich bloß gar nicht erst auf die Idee komme einen Rückzieher zu machen. Jetzt beginne ich an der HU Berlin mit dem Master in „Global Change Geography“. Meinen Job in München kann ich erstmal auch aus der Distanz weitermachen und ich habe auch schon eine neue Stelle an der Uni in Berlin in Aussicht. Außerdem hoffe ich, dass ich mich in Berlin zusätzlich noch mehr gesellschaftlich engagieren kann. Ein Zimmer habe ich auch schon, nächste Woche ziehe ich um. Es ist aufregend.“

Foto: Juri Gottschall