„Die Not ist real und dringlich, deshalb richte ich mich an den Fakultäts- und Mitarbeiterstab und bitte um Hilfe“, schrieb Dave Keller, Direktor für Wohnungswesen der University of California in Santa Cruz (UCSC) in einer E-Mail. Die Universitätsangestellten sollen den Studenten also Zimmer anbieten, um der prekären Lage irgendwie Herr zu werden. Das würde „enorm zum Erfolg der jungen Studenten beitragen“, schrieb Dave.