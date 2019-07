Anna muss 4000 Euro für die Veröffentlichung ihrer Doktorarbeit zahlen

Der Weg zur Publikation fühlte sich für Anna zeitweise sogar an wie Arbeit, für die sie selbst etwas bezahlen musste. Zum einen umfasste das Angebot des Verlags zwar ein inhaltliches Lektorat, allerdings nur ein stichprobenartiges. Zum anderen war kein Korrektorat enthalten und Anna musste die komplette Formatierung selbst übernehmen. Denn genauso wie der Druck wird oft auch der Satz nicht vom Verlag, sondern von externen Dienstleistern übernommen, die natürlich wiederum bezahlt werden müssen. Es kommt die Autor*innen also günstiger, es selbst zu machen – was aber ohne Erfahrung und bei häufig mehr als 300 Seiten eine sehr zeitaufwändige und teils frustrierende Arbeit sein kann. Bei Anna kamen dann noch Unstimmigkeiten in den Absprachen hinzu. „Es wurde nie richtig kommuniziert, was meine Aufgabe ist und was nicht“, sagt sie. „Manchmal habe ich mich gefragt, wann eigentlich der Punkt kommt, an dem ich für meine 4000 Euro auch was kriege.“