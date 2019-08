Viele deutsche Kunsthochschulen sind radikal unterfinanziert

Nicht nur in Stuttgart protestieren Kunststudierende gegen die Unterfinanzierung ihrer Akademie. An der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig blieben beim Rundgang Anfang 2019 die Ateliers leer. Die Studierenden verweigerten die Ausstellung ihrer Werke und protestierten so gegen den Etatmangel an ihrer Uni. Dort bekommen unter anderem Lehrbeauftragte nur den Mindestlohn, insgesamt sollen der Uni laut taz vom Land Sachsen 173 000 Euro weggekürzt worden sein. Auch an der Kunsthochschule in Kassel fehlt es an Geld. Schon Mitte 2018 protestierten dort 300 Studierende für mehr Personal und bessere Ausstattung. Dort fehlen laut Experten 40 Millionen Euro für Sanierungen.