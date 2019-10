Ist die Meinungsfreiheit an Universitäten bedroht?

Seitdem läuft in Deutschland eine kontroverse Diskussion: Universitäten galten bisher als Orte, an denen die Meinungsfreiheit und freie Lehre hochgehalten werden müssen. Doch was ist, wenn Professor*innen in der Vergangenheit durch radikale politische Überzeugungen auffielen – oder es sogar noch in der Gegenwart tun? Ab wann ist eine politische Gesinnung nicht mehr tolerierbar? Und wie weit darf der Protest gehen? Dass es zu diesen Fragen sehr unterschiedliche Antworten gibt, zeigt die aktuelle Debatte.