„Meine westdeutschen Mitstudenten waren gefühlt immer einen Schritt voraus“

Wie läuft das Mentoring ab?

Mentees bewerben sich bei uns. Dann entscheiden wir auf Basis von Gesprächen mit Mentees und Mentor*in, wie wir matchen. Momentan haben wir circa 25 Mentorenpaare. Wenn ein Mentee gerne in die Unternehmensberatung gehen würde, versuchen wir ihn mit einem Mentor zu matchen, der Erfahrung in dem Feld hat. Dann arbeiten die Paare gemeinsam an dem Ziel. Weitere Richtlinien geben wir nicht. Wenn aber beide Partner motiviert sind, muss das gar nicht sein. Ein Mentee aus Magdeburg hat zum Beispiel bereits ein Praktikum in einem bekannten Start-up in Berlin gemacht und will jetzt auch ein Semester im Ausland studieren. Ohne den Mentor hätte er diese Möglichkeiten gar nicht wahrgenommen. Andere Mentees erzählen uns, wie sie gemeinsam Bewerbungsgespräche durchspielen.